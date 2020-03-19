يسرا بالكمامة الطبية في كواليس «دهب عيرة» (صور)

كشفت الفنانة يسرا، عن صورة لها برفقة الإعلامية بوسي شلبي، خلال زيارتها لها في كواليس تصوير مسلسل "دهب عيرة".الصورة ظهرت فيها يسرا وبوسي، وهما ترتديان كمامات طبية وتحمل بوسي محلول معقم لعدم نقل فيروس كورونا وانتشاره في موقع التصوير، وعلقت يسرا عليها قائلة: "بيبتي يا بوسي نورتيني إمبارح في اللوكيشن، كل سنة وانتي طيبة وقلبك أبيض.. طمنوا بعض خليك في البيت".وكانت يسرا من النجوم الذين دعوا للحجر المنزلي وذلك لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، هنادي مهني، وتيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.وتعود يسرا بـ"دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضي، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذي تم عرضه بعيدًا عن شهر رمضان، وشارك في بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبوضيف، لطيفة فهمي، وهدى المفتي، والعمل من تأليف عبدالله حسن، أمين جمال، عبدالله أبو بكر وإبراهيم محسن، وإخراج محمد علي.