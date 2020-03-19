قيادات الوفد تشارك فى حملة «إغاثة» للتوعية ضد كورونا بالجيزة

شارك قيادات حزب الوفد في حملة "إغاثة" لتوعية المواطنين بفيروس كورونا المستجد، تحت شعار "الوقاية خير من العلاج"، في منطقة ميدان الجيزة، بمشاركة عدد من نواب وشباب بيت الأمة.واستمع عدد من المواطنين لشرح قيادات وشباب الوفد عن أسباب المرض وكيفية انتشاره والوقاية منه، والتي شهدت قبولًا كبيرًا من المواطنين في منطقة ميدان الجيزة.خرجت الحملة من المقر الرئيسى لحزب الوفد بالدقي، حيث يقوم شباب بيت الأمة بتوعية الأهالي في الشوارع بأسباب وطرق عدوى الفيروس، وأساليب ووسائل الوقاية من خطر الإصابة به.وردد شباب الوفد شعارات: "احمى بلدك حافظ على بلدك"، و"حزب الوفد يدعوكم للحفاظ على أنفسكم من الإصابة بفيروس كورونا".وقام شباب الوفد، يتقدمهم النائب عمرو أبواليزيد، بتوزيع بورشور التوعية على المارة والسائقين، والتحدث إلى الأهالي عن المرض وكيفية الوقاية من المرض، كما تم توزيع عدد من الحقائب الصحية التي أعدها الحزب، وتحتوي على أدوات ووسائل الوقاية من المرض.