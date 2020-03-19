مخرج «فرصة تانية»: «بنصور في ظروف صعبة عشان نبسطكوا»

يواصل المخرج مرقس عادل، تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "فرصة تانية" والذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين صبري.وقال مرقس عادل، في تصريحات له، إن صناع المسلسل وباقي الأعمال الرمضانية يقومون بالتصوير في ظروف صعبة في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل تقديم أعمال فنية للجمهور قائلا: "بنصور في ظروف صعبة عشان نبسطكوا".ويكثف مرقس عادل ساعات التصوير سعيًا منه للانتهاء من مشاهد العمل قبل حلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أنهم يقوموا بتصوير مشاهدهم خلال الفترة المقبلة داخل الديكور المخصص للعمل بمنطقة المريوطية بالهرم، مؤكدًا أنهم أنهوا جزء كبير من التصوير.ويشارك في بطولة "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبري كل من الفنان إدوارد، دياب، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، محمود البزاوي، كريم عبدالخالق وهبة عبدالغني، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.