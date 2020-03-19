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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة «أبناء السبكي» لـ18 مايو

الخميس 19/مارس/2020 - 11:29 ص
أحمد السبكي
أحمد السبكي
نجلاء رفاعي
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، اليوم الخميس، محاكمة نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي "خالد وكريم"، في اتهامهما بحيازة مواد مخدرة، إلى جلسة ١٨ مايو.

وكانت نيابة قصر النيل، أمرت في سبتمبر الماضي بإخلاء سبيل خالد وكريم 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على نجلي السبكي- آنذاك- وبحوزتهما 3 جرامات كوكايين.

بدأت تفاصيل الواقعة بعدما استوقف كمين أمني- بقيادة النقيب أحمد علاء، معاون مباحث قسم قصر النيل، الملازم أول عمر زكي- سيارة ملاكي يستقلها نجلي السبكي في حالة سكر ومشاهدته لزجاجة خمر بداخلها، بالإضافة لانتهاء رخصة القيادة الخاصة به.

وقال مصدر أمني، إنه أثناء تفتيش نجلي السبكي والسيارة عُثر معهما على 3 جرام كوكايين، فتم القبض عليهما.

وتحرر المحضر رقم 8561 لسنة 2019 عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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