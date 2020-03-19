السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية في أبو النمرس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة أبو النمرس دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة أبو النمرس، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.