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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير التموين: مخزون البقوليات يكفي لـ 4 أشهر

الخميس 19/مارس/2020 - 02:16 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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علق الدكتور علي مصيلحي، على أثير من شائعات مؤخرًا بأن مخزون الدولة من الزيوت لا يكفي إلا ليوم واحد فقط، متسائلًا: «هل ذهبت لموزع التموين وقالك مفيش زيت؟».

وأضاف «مصيلحي»، خلال حواره ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر ضائية «الأولى» المصرية أن مصر بها 70 مليون مستفيد ببطاقة التموين، وكل مواطن له 1 لتر من الزيت، ما يعني صرف 70 ألف طن شهريًا، لا فتا إلى أنه يوجد 4.7 مخزون استراتيجي للزيت يكفي 4.7 أشهر.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع السلع التى يحتاج إليها المواطن موجودة في الأسواق، لافتًا إلى أنه يتم صرف من 250 لـ 270 مليون رغيف صباح كل يوم، مؤكدًا أن مخزون الدولة الإستراتيجي من البقوليات يكفي لـ 4 أشهر قادمة.

وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين بالإبلاغ عن نقص أي سلع من الأسواق من خلال تليفون رقم 19588.

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