أستاذ سلوكيات يوضح كيفية مذاكرة الأطفال خلال فترة تعليق الدراسة

قال الدكتور إيهاب عيد أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بجامعة عين شمس إنه، فيما يتعلق بعدد ساعات المذاكرة الواجبة للأطفال في ظل عدم وجود دراسة لفترة مؤقتة، فإن دور الأسرة يتوقف على معرفة طبيعة الطفل، بمعنى إذا كان لدى الطفل الاستعداد للمذاكرة فإن الواجب تقسيم الوقت معهم للعب والمذاكرة.وأضاف خلال لقاء ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن، هناك نوع من الأطفال ليس لديه الدافع الكافي للمذاكرة، وأن من الضروري ألا تقل عدد ساعات المذاكرة عن 4 ساعات يوميًا مع وجود فوارق في الوقت ليكون للترفيه وجزء للمذاكرة مع إعطاء هدف للطفل بإنهاء المذاكرة في مقابل الحصول على نوع من الرفاهية.