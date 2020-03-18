«الصحة»: لا مصابين بكورونا في السجون (فيديو)

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه لا توجد أي إصابات بفيروس كورونا داخل السجون.وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «كل ما يخص السجون تحت إشراف وزارة الداخلية، وجميع السجناء يحصلون على الرعاية الصحية الكاملة».وأوضح أن وزارة الصحة تتعامل مع المؤسسات الحكومية وغيرها ومع الحالات المصابة بالإجراءات الوقائية داخل مستشفيات العزل والتحاليل تتم داخل المعامل المركزية.