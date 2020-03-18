رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة»: لا مصابين بكورونا في السجون (فيديو)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:32 م
خالد مجاهد،
خالد مجاهد،
سناء إسماعيل
طباعة
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه لا توجد أي إصابات بفيروس كورونا داخل السجون.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «كل ما يخص السجون تحت إشراف وزارة الداخلية، وجميع السجناء يحصلون على الرعاية الصحية الكاملة».

وأوضح أن وزارة الصحة تتعامل مع المؤسسات الحكومية وغيرها ومع الحالات المصابة بالإجراءات الوقائية داخل مستشفيات العزل والتحاليل تتم داخل المعامل المركزية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: لم نتسلم «علاج كورونا» والدقهلية لا تمثل خطرًا على مصر

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وزيرة الصحة توضح أسباب زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا»

تفاصيل مهمة فى صفقة الزمالك مع «بن عيادة»

الصور

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

الأكثر قراءة

«الصحة»: لم نتسلم «علاج كورونا» والدقهلية لا تمثل خطرًا على مصر

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تفاصيل مهمة فى صفقة الزمالك مع «بن عيادة»

«الصحة العالمية» تدعو أفريقيا للاستعداد للأسوأ بسبب كورونا

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

منوعات

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

«المعدن الأصيل».. شاب يوزع الكحول والمطهر لمواجهة «كورونا» مجانا

دراسة: الروبوت يسيطر على المنازل في 2040

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. الطريق إلى اللقاح
جلال حمام
البقرة التى «لوَّثت» مجرى النهر
حسين عثمان
نقلة نوعية لحكومة مدبولى فى إدارة الأزمات
صفوت البياضي
تحذير لمرضى السكر وخطورة فيروس كورونا
المزيد

الثقافة

منشورات الطفل السورية تصدر قصة «بديل بابا نويل»

«كتاب مصر» تؤجل جمعيتها العمومية تماشيًا مع خطة احتواء كورونا

غدًا.. آخر موعد للتقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

الجمعة.. «الحديوي» يحيي حفلا للإنشاد الديني في مانترا