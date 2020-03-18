«الصحة»: لم نتسلم «علاج كورونا» والدقهلية لا تمثل خطرًا على مصر

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك شائعات تدور حول إحدى المحافظات "الدقهلية" بأنها تشكل خطرًا على الباقين، مؤكدًا أن وزارة الصحة عندما تكتشف أعدادًا كبيرة للمخالطين من نفس المحافظة فإنها تشدد الإجراءات الوقائية والاحترازية والعزل بها، لافتا إلى أن: "منظمة الصحة العالمية لم تعلن حتى الآن عن وجود أدوية جديدة للفيروس، وفور استلامنا عقارًا منها سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي".وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «ما يُكتب على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات، والمجلس الأعلى للإعلام أكد أن المعلومات تؤخذ من مصادرها المتخصصة لكي لا نثير بلبلة وفزعًا للناس، ونريد من الناس أن تأخذ الموضوع بجدية».وأكد أن الموضوع مسئولية مجتمعية وليس مسئولية دولة فقط، ويجب أن يتكاتف الجميع لكي نعبر هذه الأزمة.وأوضح أن كل الحالات المصابة بالفيروس هي إما لعائدين من الخارج أو مخالطين مباشرين للمصابين.وعن وجود حالات مصابة بالفيروس في السجون المصرية، أكد أن كل ما يخص المساجين يعود إلى وزارة الداخلية وهي المنوطة بالحديث عنه، لكن وزارة الصحة تتعامل مع المؤسسات الحكومية وغيرها ومع الحالات المصابة بالإجراءات الوقائية داخل مستشفيات العزل، والتحاليل تتم داخل المعامل المركزية.