الجندي: «كورونا كان هيخرب البيوت لولا هذه الفتوى» (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن فيروس كورونا المستجد كان سيتسبب في خراب بيوت الأزواج في حالة عدم صدور فتوى تُفيد بعدم جواز وقوع الطلاق الشفوي، مضيفًا أن الفتوى حولت المحنة إلى منحة.وأوضح الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا حجز الأزواج في البيوت ومن المحتمل حدوث خلاف في وجهات النظر بين الزوجين أو احتكاك أو مشاجرة أو مشاحنة تؤدي إلى الطلاق، موضحا أنه لو كان الطلاق الشفوي يقع كان أدى ذلك إلى حدوث كوارث، متابعا: "كنا هنخرج من التجربة دي نصف السيدات مطلقات".