حل الجلسة العامة للكنيست.. «ريفلين» يدعو لمواجهة كورونا

نشبت خلافات بين كتلة حزبي الليكود، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته، و"أزرق أبيض" الذي يترأسه بيني جانتس، أسفرت عن حل يولي إدلشتاين رئيس الكنيست للجلسة العامة، التي عقدت اليوم، على أن يتم عقد جلسة أخرى الاثنين المقبل.وجاء قرار إدلشتاين بحل جلسة العامة، بعد الخلافات التي نشبت بين الكتلين حول مقترح حزب "أزرق أبيض" إنشاء لجنة ضد محاولات تعطيل عمل الكنيست، حسبما اذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.من جانبه، دعا رؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال، مساء اليوم، إدلشاتين، إلى ضرورة عودة الكنيست لممارسة مهامة، والحفاظ على استمراريته، لحين الانتهاء من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الداخل.وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لدى الاحتلال الإسرائيلي لـ433 حالة.