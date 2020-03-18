تعقيم مبنى محكمة شمال القاهرة بالعباسية ضد كورونا

كشفت مصادر قضائية عن أن المستشار أسامة علام رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، كلف باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة الصادرة من وزارة العدل من خلال تعقيم المباني، ضد فيروس كورونا المستجد.وتم تعقيم مبنى ديوان وزارة العدل بالكامل والانتهاء منه، كما تم التوجيه باتخاذ الإجراءات الوقائية داخل المصالح التابعة للوزارة، ووجه وزير العدل بتوفير التكاليف المالية اللازمة لذلك.وتنوه وزارة العدل بأن الالتزام باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية والمتعارف عليها فى هذا الشأن، هو أمر حيوي وعلى الجميع الالتزام بتنفيذ التعليمات حرفيًا.