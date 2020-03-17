محافظ البحر الأحمر ينفي فرض كردون على الغردقة

قال عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن الأوضاع بالمحافظة والغردقة مستقرة، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل مع وزراة الصحة وهناك شائعات عن وجود كردون على الغردقة ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، مؤكدا أن هذه شائعة غير صحيحة، وهناك 20 حالة ظهرت فى الغردقة وهم ليسوا موجودين الآن بها.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، اتخذنا إجراءات احترازية بالنسبة للفنادق وتم غلق المنشآت التي ظهرت بها حالات وتم أخذ عينات من المتواجدين بهذه المنشآت لإجراء تحاليل.وتابع: أن الإجراء القادم هو إنهاء تعاقد مع فندق لفترة محددة سينهي إجراءاته ويسافر لدولته ولن يتم استقبال مجموعات جديدة لفترة محددة.