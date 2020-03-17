الداخلية تواصل حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية بالمحافظات

فى إطار الخطة المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية.. والتى من بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن.. وقد أسفرت تلك الحملات عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد (6415) مكان نشاط تعليمى مخالف على مستوى الجمهورية.