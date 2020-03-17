معلومات عن دعوى الخلع

تقدم "الدستور" بعض المعلومات القانونية؛ لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين، تخفيفًا عن كاهل القضاء، وفي هذا الإطار تقدم خلال هذه الأسطر كل ما يخص دعوى الخلع.قال محسن فضل المحامي المختص في قانون الأحوال الشخصية، إن قضايا الخلع تنظر في محكمة الأسرة في غضون من ثلاث أشهر إلى ست أشهر، حيث أنها دعوى لا تحتاج أي إثبات للضرر الواقع من الزوج يكفي أن تذكر الزوجة أنها تخشى الفتنة على نفسها.وأوضح "فضل" أنه من الضروري حضور الزوجة أمام القاضي للتنازل عن حقوقها الشرعية، وأن حضورها أمام الحكمين أمر إلزامي لحصولها على الخلع.