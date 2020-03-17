وزير العدل يتابع إجراءات العمل داخل المحاكم

يتابع المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، مع عدد من مساعديه، إجراءات تنفيذ المحاكم آلية عدم التكدس بمبانيها وتقليل عدد المترددين عليها.وتقوم المحاكم، وفقًا لقرار الوزير بتأجيل كل الدعاوى المنظورة أمامها خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم دون حضور أطراف التداعى وعدم شطب أى دعوى، مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونًا.وأصدر العديد من رؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية تعليمات مشددة لتقليل عدد الموظفين للنصف، وذلك من خلال العمل 3 أيام فقط في الأسبوع واتباع تعليمات الوقاية والنظافة العامة بما لا يخل بسير الجلسات وانتظام العمل الإداري.كما يتابع الوزير عمليات التعقيم والنظافة التي تتم بها شركات النظافة المتعاقدة مع الوزارة بصفة يومية مع اطلاع الوزارة على كل المستجدات بجميع المحاكم والقطاعات التابعة لها على مستوى الجمهورية.