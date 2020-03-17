مفقودون.. حمادة من أصحاب متلازمة داون خرج ولم يعد لأسرته بسوهاج
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:35 م
رشا نصرطباعة
انطلاقًا من دور جريدة «الدستور»، خُصصت مساحة لمشاركة كل من فقد فردًا من عائلته، لنحاول الوصول إلى أكبر عدد أملًا في الوصول إليهم.
حماده أحمد عبد المنعم يبلغ من العمر 30 عاما من محافظة سوهاج، وهو من أصحاب متلازمة داون، ومن العلامات الواضحة والمميزة له هو كتابة اسمه على يده، وهو متغيب منذ 14 مارس 2020.
برجاء ممن لديه معلومات الاتصال بالرقم 01025732873
حماده أحمد عبد المنعم يبلغ من العمر 30 عاما من محافظة سوهاج، وهو من أصحاب متلازمة داون، ومن العلامات الواضحة والمميزة له هو كتابة اسمه على يده، وهو متغيب منذ 14 مارس 2020.
برجاء ممن لديه معلومات الاتصال بالرقم 01025732873