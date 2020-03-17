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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 4 زوروا محررات رسمية إلى 9 يونيو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:26 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية بالمقطم بمحافظة القاهرة، إلى جلسة 9 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا.

وأسندت النيابة إلى المتهمين "م. ع"، و"س. ز"، و"م. م"، و"س. ا"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير محرر رسمى، وهو التوكيل رقم 376 لسنة 2015، المنسوب صدوره إلى مكتب توثيق المرج بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا معه على إنشاء المحرر على غرار المحررات الرسمية، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات والمعلومات اللازمة لتدوينها، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما زور المتهمون العقد المؤرخ فى 1 يناير 2005 لإحدى الشركات المساهمة " الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية بالمنتزه والمقطم"، وقدموه لإحدى الجهات الحكومية مع علمهم بتزويره.

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