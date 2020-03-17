القومي للمرأة يشكر الحكومة على قرار منح الموظفة الحامل إجازة استثنائية

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بالشكر والتقدير والعرفان إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمنحه الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان قراره الخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بصدور هذا القرار الذى يراعى فى المقام الأول المصلحة الفضلى للأسرة المصرية ويبعث برسالة طمأنة للسيدات والأمهات وخاصة بعد قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، كما أكدت على دور المرأة المصرية كصمام أمن لحماية الأسرة متمنية من الله التوفيق والسداد للدولة المصرية في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمنع انتشار فيروس كورونا.يذكر أن المادة التاسعة نصت على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.كما تضمنت المادة العاشرة والأخيرة من قرار رئيس الوزراء على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.