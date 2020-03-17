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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة مطروح» تتابع خطتها للتصدي لتفشي فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:16 ص
صحة مطروح
صحة مطروح
ياسمين شعيب
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عقد الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اجتماعا موسعا مع مديري المستشفيات والإدارات الصحية ومديري الإدارات المعنية بالمديرية، للوقوف على جاهزية المستشفيات للتصدي لفيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور شريف كامل، وكيل المديرية، والدكتور محمد سعدية، مدير مرفق إسعاف مطروح، والدكتور أحمد عبد العظيم عز، مدير مركز قسطرة القلب، والدكتورة سارة عبدالفتاح، مدير المنطقة السادسة للتأمين الصحي.

وأعلنت مديرية الصحة بمطروح، في بيان إعلامي، عن مناقشة الاجتماع الوقوف على مستوى تقديم الخدمه الطبيه في ظل رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ والمتابعة المستمره للمستشفيات، والتغلب على جميع المشكلات والعقبات التي تعيق تقديم خدمة طبية لائقة وتواجد الفريق الطبي على مدار الساعة لمواجهة أي طارئ واستقبال المرضى.

كما تم مناقشة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الطبية اللازمة دون تقصير، والاستعدادات الخاصة لمواجهة أي حالات قد يتم الاشتباه بها بفيروس كورونا المستجد وفقًا لتعريف الحالة المشتبهه بها، وحل جميع العقبات أولا بأول ووضع خطط بديلة وفقًا لمقتضيات الموقف وعقدالاجتماعات بصفة دورية لمتابعة المستشفيات لخدمة المرضى من أهل المحافظة.
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح

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