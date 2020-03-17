إحالة متهمة «نشلت» 17 مواطنًا للجنح في بولاق

أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة المتهمة بسرقة المواطنين، إلى محكمة الجنح؛ لنظر محاكمتها.كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا يفيد انتحال سيدة أسمين ختلفين، وسبق اتهامها فى 17 قضية آخرها "نشل" ومطلوب التنفيذ عليها فى 24 حكم حبس جزئى "سرقة".عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".اعترفت بارتكابها 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات بمسكنها بالجيزة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.