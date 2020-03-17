شعبة الأدوية: لدينا مخزون استراتيجي يكفينا 6 أشهر

قال الدكتورعلي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع الدواء يوجد به مخزون استراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر، وهذا يكفي استهلاكنا من مواد خام ومواد تعبئة.





وأضاف علي عوف، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع علي قناه "ON E"، أن مصر تستورد المواد الخام والتعبئة والتصنيع الدوائى من الصين والهند، وعند حدوث الأزمة في الصين قمنا بتحويل الاستيراد إلى الهند، لافتًا إلى أن هذا ساعدنا على الاستيراد بمواصفات جودة أعلى ووقت أقل، وهذا فيما يخص الدواء المحلي.





وتابع: "الدواء المستورد نجلبه من أمريكا واستراليا وإيطاليا وأوروبا، وهذه هي الدول المرجعية، كما أننا نغطي احتياجاتنا بـ92% من الدواء المحلي والمستورد يتمثل في 8%".





وأشار إلى أن هناك أدوية لم يكن لها بدائل مثل أدوية الغدة كنا نقوم باستيرادها، واليوم أصبحت المصانع المحلية تقوم بتغطية احتياجاتنا منها دون اللجوء للاستيراد.



