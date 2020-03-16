عبدالغفار: هدفنا أن يبقى المواطنون بالبيوت

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن إدارة مصر للأزمة الحالية للحد من انتشار فيروس «كورونا» تسبق الأحداث بخطوات، معبرًا عن أمله في أن يكون المواطن المصري على نفس الدرجة من المسئولية.وأشار «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» المذاع على فضائية «سي بي سي»، إلى أن الهدف من تعليق الدراسة هو أن أن يكون الناس بشكل أكبر فى البيوت لتقليل الكثافات.وأضاف وزير التعليم العالي: «إننا نضع سيناريوهات محتملة ونقيم الموقف فى ضوء ما يمكن أن يحدث وكافة الاحتمالات واردة ولدينا تصور لكل ما هو مستجد».وتابع: «أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مع وزارة الصحة فى هذا الصدد، وفى إطار التعاون المؤسسي لمواجهة الأزمة».