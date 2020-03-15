وزير التعليم العالي: حضرت محاضرة للتعلم عن بُعد في جامعة القاهرة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه قبل اتخاذ قرار تعليق الدراسة كان لدينا الخطط وكنا متوقعين في أي لحظة صدور القرار، متابعًا: "عندما صدر القرار توجهنا لجامعة القاهرة لكي نطمئن على الأوضاع وحضرت محاضرة للتعلم عن بعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وشاهدت تفاعل الطلاب فى المنازل".واضاف خلال مداخلة هاتفيية ببرنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "Cbc" أنه تم عمل مؤتمرات عن بُعد مع 27 من رؤساء الجامعات لمتابعة كل الإجراءات.وتابع أن طبيعة العمل المؤسسي تحتم وجود تعاون بين كل الوزرات المعنية، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة الاتصالات في زيادة سعة باقات الإنترنت، لافتًا إلى أن الأزمة الحالية تنتج قصصًا ونماذج ناجحة.واستكمل: "هناك تنافس شريف على أكثر الجامعات التي تقدم خدمات للطلاب وهذا سيكون إضافة لمنظومة التعليم بعد انتهاء الأزمة".