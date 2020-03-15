نقل الفنان الإيرانى عبدالله بوشهرى للحجر الصحى بمنتجع الخيران بالكويت

كشف الفنان الإيراني عبدالله بوشهري، عن خروجه من الحجر الصحي، وذلك بعد قضائه أكثر من 14 يومًا بالحجر من وقت عودته من إيران للكويت، وتم نقله اليوم لحجر منتجع الخيران بالكويت.وقال «بوشهري»، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «خرجت منذ لحظات من الحجر الصحي بالكويت باتجاه الخيران لاستكمال فتره الحجر هناك.. دعواتكم لنا».وكان الفنان عبدالله بوشهري، قد نقل للحجر الصحي، فور عودته من إيران وذلك للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.وكشف خلال فترة الحجر الصحي، أنه تنبأ بهذا الفيروس قبل عامين من خلال مسلسل «الخطايا العشر»، والذي عرض نفس مشاهد الحجر الصحي وزعر الناس من انتشار الفيروس والتعقيم منه، مؤكدًا أن الأحداث الحالية تشبه لحد كبير ما جاء في العمل.