«قناة السويس»: السيسي وجه بتعظيم الإيرادات لخدمة الاقتصاد الوطني

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بشكل جيد جميع أجهزة الدولة ومنها قناة السويس، حيث يتابع أعمال الملاحة، وقد وجه اليوم بتعظيم إيرادات قناة السويس لخدمة الاقتصاد الوطني.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "ON": "عرضت على الرئيس الخطة الاستراتيجية للهئية عام 2023، حيث من المقرر عبور 95 سفينة وزيادة الأعداد بعد افتتاح وإنشاء قناة السويس الجديدة، وهو ما يتطلب خطة تطوير المجرى الملاحي لجذب عدد أكبر من السفن إضافة إلى وجود جراجات لإصلاح السفن المعطلة".وتابع ربيع أن الاجتماع مع الرئيس السيسي شمل الحديث عن المشروعات الاستثمارية للهئية، وتطوير الترسانات الخاصة بالمجرى الملاحي وهيكلتها بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية، حيث هناك بروتوكول تعاون مع الهيئة الاقتصادية ببورسعيد وينص على تخفيض تعريفة السفن التي ستدخل الهيئة الاقتصادية وتمر بقناة السويس وذلك لعمل عملية جذب أكبر للسفن.