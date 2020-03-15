«في حب الرئيس».. السيسي يتصدر تويتر (فيديو)

بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بالأمس، تصدر هاشتاج "في حب الرئيس السيسي"، موقع تويتر.وقالت الإعلامية سارة حزم، خلال تقديمها برنامج "اليوم" المُذاع على فضائية "dmc"، إنه كانت هناك مطالبات على نطاق واسع من الأمهات وطلاب الجامعات بتعليق الدراسة خوفًا من التجمعات بسبب فيروس كورونا.وتابعت: "بمجرد أن اتخذ الرئيس السيسي هذا القرار، فإن متابعي السوشيال ميديا غيروا بروفايلاتهم ووضعوا صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحيطها الورود والقلوب، تعبيرًا عن حبهم للرئيس".يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه أمس بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.كما وجه الرئيس بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.