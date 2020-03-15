القباج: الرئيس وجه بصرف 100 مليون جنيه لمتضررى الطقس

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف 100 مليون جنيه بشكل مبدئي لتعويض متضرري الطقس السيئ.

وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي، خلال لقاء خاص عبر فضائية "extra news"، أن رئيس الوزراء وجه بسرعة صرف تعويضات المتضررين من الطقس السيئ، وتقديم الدعم خاصة للأسر الموجودة في مناطق خطرة أو تلك التي تم نزوحها من بعض القرى.

وأشارت إلى أن الأسر التي تم نزوحها من بعض القرى لم تكن كثيرة، حيث كانت في مناطق في الصفت في الجيزة، وفي عزبة "زرايب" في 15 مايو، وفي بعض المناطق في الإسماعيلية، موضحة أن الصعيد كان أوفر حظًا من الوجه البحري، خلال هذه الأزمة.