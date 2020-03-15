250 ألف حالة سنويًا زيادة متوقعة لمرض السرطان فى 2050

أوضح الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام ومدير مركز الأبحاث بكلية الطب جامعة عين شمس، ماهية السرطان والعوامل المسببة له، قائلًا إن السرطان هو خلية طبيعية مثل الموجودة باللسان أو الحنجرة وغيرها، وتنقسم بطريقة طبيعية داخل أجزاء الجسم، لافتًا إلى أن الخلية في حالة السرطان تصيبها اضطرابات فتنقسم عشوائيًا لأسباب خارج الخلية.وأضاف أستاذ علاج الأورام ومدير مركز الأبحاث بكلية الطب جامعة عين شمس، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم اسم" المُذاع عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامية أميرة العقدة، أن إحصائيات عام 2014 كشفت عن 115 حالة جديدة كل عام، ومن المتوقع أن يزيد عام 2050 لـ250 ألف حالة جديدة كل عام.وأوضح أستاذ علاج الأورام، ومدير مركز الأبحاث بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه الممكن أن نمنع 40% من نسب حدوث السرطان عن طريق محاربة التدخين الذي يعد السبب الرئيسي في سرطانات الرئة واللسان، والشفة والحنجرة، إضافة لتقليل معدلات السمنة ومحاربتها عن طريق الرياضة والأكل الصحي.