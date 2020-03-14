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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الصحة: «كورونا» انتشر في أوروبا لأنها قارة تتسم بالشيخوخة

السبت 14/مارس/2020 - 11:11 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
رباب الأهواني
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان إن مصر لديها 110 مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى الأن، لافتة إلى أن 85% من الحالات المصابة بالفيروس في العالم تنتهي بسبب قوة جهاز المناعة. وأضافت هالة زايد خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن 90% من الإصابات، جاءت نتيجة المخالطة بالمصابين، مؤكدة أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعطيل الدراسة من أجل حماية الشعب المصري. وأوضحت أن يجب على المواطن أن يهتم بإجراءات بسيطة للغاية أولها النظافة الشخصية وغسل اليدين وعدم التواجد في تجمعات أو أماكن مغلقة بها عدد كبير من المواطنين، لافتة إلى أن فيروس كورونا انتشر في أوروبا لأنها قارة تتسم بالشيخوخة. وتابعت وزيرة الصحة والسكان أنه يتم إجراء تقييم دوري بشأن فيروس كورونا، بناء عليه يتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، معلقة: "العامل الأهم في مواجهة المرض هو المواطن نفسه". وأضافت: "لا توجد أنظمة صحية في العالم تستوعب علاج المواطنين مهما كانت قدرة هذه الدول ويجب على كل المواطنين أن يلتزموا بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ونأخذها بمأخذ الجد وننفذها بدقة". وناشدت المواطنين بضرورة إيجاد تهوية مناسبة في الأماكن المغلقة والعمل، والاهتمام بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتقليل المخالطة بهم، والنظافة الشخصية، وتفادي التجمعات، مشيرة إلى أنه يجب أن يتخذ المصريون الموضوع بشكل جادي وهو أمر بسيط ويمكن تفاديه.

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