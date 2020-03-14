خالد أبوبكر عن هطول الأمطار: لم نُهزم ونجحنا فى الأزمة

علق الإعلامي خالد أبوبكر على إدارة أزمة الأمطار خلال اليومين الماضيين، قائلًا: "هذه الوقفة بينت مجتمعنا وقت الشدة شكله إيه.. 48 ساعة كان فيهم ترمومتر القياس الوطني مرتفع جدًا، ما كناش محتاجين واسطة بينا وبين الحكومة، نحن نشعر متى تعمل الحكومة وتحترم المواطن". وأضاف أبوبكر ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، أن الوقت العصيب الذى مر بنا أثبت لنا الكثير من الأشياء والظواهر الاجتماعية التى يجب أن نقف أمامها ونحللها، "كنا فى شدة وما زلنا، كنا فى شدة متعلقة بالطقس وحالة لم نشهدها من قبل، وكانت 48 ساعة صعبة وسيول لم نشهدها منذ عشرات السنوات". وتابع: تعاملنا مع هذه الأزمة بنجاح ولم نهزم وتمكنا من الوقوف، عندنا إيجابيات وسلبيات لكن لم نهزم.