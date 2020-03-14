الجالية المصرية بنيويورك تكشف تفاصيل الوقفة التضامنية أمام البيت الأبيض غدا

قالت إيمان وهمان، منسق الجالية المصرية في نيويورك، إن أعضاء الجالية مشغولين بملف سد النهضة منذ فترة وهم يرون الإعلام المصري يتحدث عن تلك الأزمة.وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه سيتم تنظيم وقفة تضامنية للمصريين والعرب غدا أمام البيت الأبيض لتوجيه رسالة تضامن مع الموقف المصري فى قضية سد النهضة.وأشارت إلى أن تجمع الجالية المصرية في نيويورك أكد ضرورة أن يكون هناك موقف تجاه تلك القضية المهمة لمصر والمصريين أجمع، لافتة إلى أنه خلال وقت قصير جدا تم الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض ضد موقف حكومة أثيوبيا في ملف قضية سد النهضة ورفضها للمفاوضات.كما بينت أنه تم الاتصال ببعض الجاليات بالولايات الأخرى بأمريكا لكي يتم التجمع معهم أمام البيت الأبيض، موضحة أن الجالية اليمنية أيضا تتضامن معهم في تلك الوقفة الاحتجاجية.