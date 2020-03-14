واشنطن تدرج بريطانيا وأيرلندا بقائمة حظر السفر

أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، عن توسيع قائمة حظر السفر من أوروبا لتشمل بريطانيا وأيرلندا بدءًا من منتصف ليل الإثنين.جاء ذلك في تصريحات له ضمن مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، في البيت الأبيض، بشأن فيروس كورونا.وكان ترامب قال في وقت سابق إنه لا يستبعد ضم بريطانيا لقائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه يدرس هذا الأمر، بعد فرض حظر على جميع الدول الأوروبية في وقت سابق باستثناء بريطانيا.