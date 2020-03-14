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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فحص إجبارى وتوعية.. خطة مصر الاحترازية لمواجهة كورونا (فيديو)

السبت 14/مارس/2020 - 01:55 م
كورونا
كورونا
محمد إبراهيم
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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو سلط من خلاله الضوء على إجراءات الحماية المتبعة بجميع منافذ الدخول للبلاد على مستوى الجمهورية، وكذلك استعدادات السكك الحديدية للوقاية من فيروس "كورونا المستجد"، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تأكيدًا لحرص الدولة على التصدي للفيروس والحد من انتشاره من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأظهر الفيديو، وضع خطط وقائية على أعلى المستويات مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي والفحص الطبي بمنافذ دخول البلاد، وتجهيزها بأحدث المعدات، وكذلك مضاعفة أعداد القوى البشرية بها.

وأوضح، الاستعداد التام لجميع المطارات المصرية لتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، مع الالتزام بالفحص الطبي الإجباري وبشكل دقيق لجميع الركاب القادمين من الخارج، وكذلك لجميع المتعاملين بشكل مباشر مع ركاب الرحلات الجوية.

ورصد الفيديو، رفع حالة التأهب القصوى لمواجهة فيروس "كورونا" بجميع الموانئ المصرية مع التنسيق المستمر على مدار الساعة مع إدارات الحجر الصحي، وبوجود مندوبيها خلال استقبال السفن لفحص جميع الوافدين.

وعلى صعيد الإجراءات الوقائية التي تتبعها هيئة السكك الحديدية، فقد أبرز الفيديو، أن وزارة النقل قد قامت بإطلاق حملة موسعة وشاملة لتطهير قطارات السكك الحديدية والمحطات وتعقيمها ضد فيروس "كورونا المستجد"، بجانب تعليق ملصقات في المحطات والقطارات بجميع الخطوط لتوعية الركاب بالفيروس وأعراضه وطرق انتقاله والوقاية منه وكيفية التصرف في حالة الشعور بأعراض محتملة للفيروس.

وفي النهاية، أكد الفيديو، أنه يتم التنسيق بشكل يومي ومستمر بين جميع الجهات المعنية بالدولة لمتابعة الموقف أولًا بأول على مستوى كل محافظات الجمهورية، للاطمئنان والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" ومتابعة تنفيذ الخطة الاحترازية المعدة سلفًا بشكل دقيق.

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