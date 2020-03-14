قصة بطل نويبع الذى أنقذ 22 شخصًا من الموت ولفظ أنفاسه

عاش ورحل في هدوء، اختار نهايته في مدينة نويبع، كان يعشق السفر ويحب مساعدة الناس، ويروج للسياحة، أحمد شعبان.بطل رياضة «التاي شي»،23 عاما، إحدى ألعاب الدفاع عن النفس، درس الطب الصيني والهندي، لقى مصرعة غرقا بسبب سيول نويبع، أثناء رحلة استجمام بأحد المخيمات على الشاطئ بمنطقة رأس شيطان مع زوجته.عندما هبت عاصفة التنين فى ظل موجة الطقس السيئ التى ضربت المدينة، انهالت الأمطار التى تحولت لسيل جارف، أخذ معه 22 فردا كادت تنتهي حياتهم لولا شهامة البطل.نجح" شعبان" فى إخراج الـ 22 فردا من المخيم، كان آخرهم زوجته، لم يبق سواه لتنزلق إحدى قدميه ليرتطم رأسه بحجر ويجرفه السيل ولم يستطع المقاومة، ليلقى حتفه.أحمد جازف بحياته واستطاع وحده أن ينقذ المخيم كله وسط سيول مرعبة، وكان آخر كلماته حسبما روى أصدقاؤه قبل أن يلقي ربه: "كل شىء يتغير".