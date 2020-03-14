مياه الأمطار تغرق فصول مدرسة وأولياء أمور يستنجدون بـ«التعليم»

استغاث أولياء أمور مدرسة أبوبكر الصديق بالمصلحة فى محافظة المنوفية، بوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي، مطالبين بتعليق الدراسة، بعد أن أغرقت مياه الأمطار الفصول وتحول الفناء لبركة مياه.وأضاف أولياء الأمور لـ"الدستور" أن انخفاض المدرسة عن الشارع تسبب فى دخول المياه للفصول، مؤكدين أن المبنى آيل للسقوط ويحتاج إلى إزالة نظرًا لأنه قديم جدًا.وتابع أولياء الأمور أن مسئولى المدرسة قد تواصلوا مع المحافظة من أجل أن يقوموا بتنظيف المدرسة من مياه الأمطار وشفطها وفى انتظار تحرك المحافظة حتى الآن.كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لا حقيقة لتأجيل الدراسة أسبوعين، وقالت نظرًا إلى ظروف حالة الطقس التي تمر بها البلاد، فقد قرر الدكتور وزير التربية والتعليم تفويض المحافظين بالمحافظات التي تعمل بها الدراسة يوم السبت باتخاذ القرار المناسب لتعليق الدراسة كل في محافظته وفق ظروف الطقس بالمحافظة مع استمرار امتحانات الدبلومة الامريكية في موعدها اليوم.