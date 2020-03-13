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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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محمود نافع يكشف جهود الإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:38 م
اللواء محمود نافع
اللواء محمود نافع رئيس هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية
سناء إسماعيل
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قال اللواء محمود نافع رئيس هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن المحافظة نستعد دائمًا للشتاء قبل بدايته من خلال تجيز المصبات والمجمعات والشبكات وتطهيرها ورفع كفاءة السيارات والمعدات للقدرة على التعامل مع الأمطار وأمواج البحر التي تصل الأمواج فيه إلى أكثر من خمسة أمتار ويصعد للكورنيش.

وأضاف «نافع» خلال لقائه في برنامج «إكسترا نيوز» يوجد تنسيق وتعاون كامل مع كل أجهزة المحافظة نجهز قبل النوة بـ 48 ساعة، ونستعد لمواجهة الطقس السيئ من يوم الأربعاء الماضي، ويوجد أكثر من 200 محطة رفع ومعالجة تعمل على مدار 24 ساعة وبتنسيق كامل مع شركة المياة كما يوجد 99 سيارة وبدالة في شوارع الإسكندرية لرفع المياه.

وتابع أن غرفة إدارة الأزمات بالإسكندرية، تضم كل الأعضاء الذين يعملون في الأمطار والري والصرف ورؤساء الأحياء والمرور والنجدة والكهرباء والغاز والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم ويكون هناك اتصال دائم حال وجود أي مشكلة يتم التعاون لحلها.

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