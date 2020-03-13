برومو مسلسل «قوت القلوب» لـ ماجدة زكى قبل عرضه
الجمعة 13/مارس/2020 - 11:50 ص
محمد مجديطباعة
أفرجت شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل "قوت القلوب" للنجمة ماجدة زكي، عن البرومو الدعائي للعمل، المنتظر عرضه على قناة الحياة في الـ 21 من مارس المقبل، تزامنًا مع احتفالات عيد الأم.
وشهد البرومو الخاص بالمسلسل حالة من الغموض والساسبنس طوال أحداثه، حيث ظهرت بطله العمل ماجدة ذكي وهي تبكي وبشده وتبحث عن نجلها في أحدى المستشفيات.
وينتمى المسلسل لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، وتجسد الفنانة ماجدة زكي خلال الأحداث شخصية مدرسة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية.
ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكي كل من الفنانين خالد زكي، إسلام جمال، محمد أنور، سهرالصايغ رانيا فريد شوقى، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وآخرون وهو من إخراج مجدي أبوعميرة. شاهد
وشهد البرومو الخاص بالمسلسل حالة من الغموض والساسبنس طوال أحداثه، حيث ظهرت بطله العمل ماجدة ذكي وهي تبكي وبشده وتبحث عن نجلها في أحدى المستشفيات.
وينتمى المسلسل لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، وتجسد الفنانة ماجدة زكي خلال الأحداث شخصية مدرسة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية.
ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكي كل من الفنانين خالد زكي، إسلام جمال، محمد أنور، سهرالصايغ رانيا فريد شوقى، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وآخرون وهو من إخراج مجدي أبوعميرة. شاهد