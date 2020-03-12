«الطيران المدني» تنفي إغلاق المجال الجوي بسبب الطقس

نفى مصدر مسؤول في وزارة الطيران المدني، ما تردد عن إغلاق المجال الجوي لمطار القاهرة الدولي وتحويل بعض الرحلات إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة بسبب سوء الأحوال الجوية.





وأوضح المصدر في بيان، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء اليوم، أن الحركة الجوية بمطار القاهرة تسير بشكل منتظم ولا يوجد أي تعليق للرحلات الجوية، وأن المطار يقدم خدماته للمسافرين بشكل متكامل.





وأهاب المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني، بضرروة تحري الدقة وعدم نشر أخبار أو معلومات غير صحيحة تتسبب في إثارة الرأي العام والاعتماد على البيانات الرسمية للوزارة.