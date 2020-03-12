رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
وائل خورشيد
وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لا ندم في الأماكن المشرقة

الخميس 12/مارس/2020 - 11:25 م
طباعة
عند النهاية قد نندم، وقد لا نندم، لا يمكنني أن أحدد كيف يكون الأمر يقينا، ولكن نفكر..

النهاية لا أقصد بها الموت، ولكن نهاية المرحلة، الحالة، الموقف، الحدث، أيا يكن، فعندما نصل للحظة التي يمكننا فيها الوقوف والتقاط الأنفاس، والنظر للوراء لتقييم الأمور، كل شيء جائز.

قد تكون حققت أكثر مما تريد، ومع ذلك، طمعا تظن أنه كان بالإمكان أن تفعل أكثر، والبعض قد يكون حقق أقل مما يظن، ولكنه راضٍ، مدرك للظرف، ويعرف الفرق بين الحلم والممكن.

إديث بياف، المغنية الفرنسية الشهيرة، رغم حياتها الممتلئة بالحزن والاكتئاب الذي صاحبها حتى الموت، اختارت أن لا تندم على شيء فـ«كله مضى، انقضى، نسي».

قبل أيام، وبينما كنت أشاهد فيلما يدعى «all the bright places»، وهو يستعرض فكرة كيف يمكن أن تكِّون كل الأشياء البسيطة فيما بعد ذكرى عظيمة، وأن قيمة الأشياء ليست بكلفتها، ولكن بالمواقف المصاحبة لها، ومن صاحبنا خلالها.

خلال أحداث الفيلم ظهر سؤال مكتوب على حائط وقف أمامه بطلا الفيلم، السؤال هو: «before i die i want» وبالعربية: «قبل أن أموت أريد؟» وقررت أن أنقل السؤال لحسابي على «فيسبوك» واستطلعت الآراء، وجاءت ردود عديدة أغلبها كان يتحدث عن الندم، أو على وجه الدقة، الخوف من الندم.

الكثيرون كانت أمنيتهم أن لا يشعرون بالندم قبل الموت. هي إجابة فضفاضة تشمل الكثير، فمن طلب السفر، ولم يفعل، سيندم وقتها إن لم يفعل، ومن كتم حبا ربما يندم، وكل شيء إن لم تفعله قد تشعر بالندم.

من الصعب منع هذا الأمر، لأن عدم الندم يتطلب الرضا، والرضا يتطلب أن نفعل كل ما في وسعنا، ونحقق كل ما نستطيع، فإذا جاءت ساعة النهاية، فإننا لن نندم لأننا نعرف أننا فعلنا ما علينا وهذا نصيبنا من الحياة، ولكن يصل هذا بنا لجدلية أخرى، هل هذا ما كان في وسعنا حقا؟ أما أننا نتصور وهذا حكمنا فقط على الأمور؟

هذه أشياء لا يمكنك أن تمسكها جيدا، ولا أن تتحقق من مدى تحقيقك لها من عدمه، ففي النهاية الأمر تقديري جدا، خاضع للرأي، يختلف من واحدٍ لآخر، فهناك فتاة يكفيها الجلوس للقراءة وكوبا من القهوة لتشعر أنها امتلكت العالم، ومن تريد شراء ثيابها من باريس، وهناك من يمتلك العالم، وينتظر أن تشمل قبضته ما خارجه.

وأيضًا، نحن حينما نفعل أي شيء فإننا نفعله بطريقة تفكيرنا ومعرفتنا في حينه، وبعد أن نكبر قد نكون أكثر حكمة وعقلا، ونرى الأمور بشكل أكثر وضوحا، وبناء عليه نحكم برؤيتنا الجديدة، فإذا أمكنك أن تفكر بعقلك في عمر الموت أو النهاية، أيا ما كان، فإنك قد تتجنب الندم. وهذا بالطبع شيء غير منطقي.

لكن عندي ظن، وهو مجرد رأي بسيط، ما يفصل في الأمر هو أن نشعر بالسعادة، وأننا امتلأنا مما فعلناه، أن جذور الأشياء تشعبت داخل أجسادنا وتشبعنا منها، وأن نصل يوما للحظة النشوة القصوى، ولحظة انكسار قاصمة، وجلسة يتوقف فيها العالم بينما أنت مع من تحب، ويوم تتغير فيه الأمور وتتبدل الأحوال، عليك أن تختبر الفرح والحزن والعشق والفقدان والهذيان والصمت والضحك الهستيري، وتقترب من الموت ثم تعود للحياة مرة أخرى، عليك أن تشعر أن قلبك وعقلك يحترقان من التفكير في شيء ما أو شخص ما، عليك أن تنتظر أحدهم، وأن تعرف أن أحدهم يعتبرك كل العالم.

التركيز مع الفرص المهدرة والحيوات الناقصة لن يهدينا لشيء، افعل ما يمكنك أن تفعل، امتلئ بالحياة، وفرِّغ نفسك من الأمنيات، وتوقف عن التنافس الخيالي مع الآخرين، ربما عندما تصل للنهاية لن تشعر بحدة الندم، فالميزان قد يكون متكافئ، تبتسم لحظات وتندم على أخرى، وهي المعادلة الصفرية التي قد تحقق لك بعض الرضا.

موضوعات متعلقة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء ذروة الطقس السيئ

رقم صادم.. تعرف على سعر شبكة حمو بيكا

مصرع وإصابة 5 في انهيار منزلين بقنا.. والسبب «الطقس»

ضبط 3 اغتصبوا قاصرًا تحت تهديد السلاح في حديقة بالعجوزة

الصور

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

image description

المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)

image description

مدير أمن القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار

image description

أمطار رعدية على كوبري جامعة القاهرة

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

«الصحة» تعلن إصابة طالب بفيروس «كورونا» (فيديو)

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

أول صورة لسيدة الدقهلية المتوفية بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

الوفى.. دراسة فنلندية: الكلب يصاب بأمراض نفسية مثل صاحبه

لحمايتهم من الطقس السيئ.. حازم صنع منزلا لحيوانات الشوارع (صور)

المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)

أمطار رعدية على كوبري جامعة القاهرة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا ندم في الأماكن المشرقة
مؤمن المحمدي
هل القرآن معجزة «لغوية»؟
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية
جمال طه
الدور الأمريكى فى أزمة «سد النهضة»
المزيد
ads

الثقافة

وزيرة الثقافة: اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت

هل كان مغرورا قاسيا؟ عباس العقاد يدافع عن نفسه

«الحلم القاتل».. كتاب جديد لـ حاتم خضر عن دار الميدان للنشر

إرجاء الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب لوقت لاحق بسبب سوء الطقس