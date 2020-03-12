علي ربيع يتحدى الأمطار: «نزلت في الإعصار وهولعها نار» (صورة)

شارك الفنان علي ربيع، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة له وسط الشارع رغم التحذيرات من سوء الأحوال والمطالبة بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة.واختار علي ربيع، ملابس شتوية ثقيلة لضمان سلامته من مياه الأمطار والرياح، وعلق على الصورة قائلًا: "أنا الأسد أهو أنا نزلت في الإعصار وهولعها نار".من ناحية أخرى، عاد الفنان علي ربيع لزوجته ندى، بعد انفصال دام لما يقارب العام، وأعلنت ندى ذلك في بيان نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، قائلة: "النهاردة البوست ده لكل الناس اللي بتحبني أنا وعلي ومليكة وبيتمنوا لنا الخير وكانوا بيدعوا لنا زى ما أنتم عارفين كان في خلافات أسرية بينا وإحنا دلوقتي الحمد لله تخطينا كل الصعوبات دي لمصلحة بيتنا أولًا وأخيرًا ورجعنا لبعض".وأضافت: "النهاردة بقول لأي حد زعل مني حقك عليه ولماما علي كمان حقك عليه أنتي في مقام ماما ولو زعلتي من تصرفي ببوس راسك زي مامتي وغالية عندي زي ماما".