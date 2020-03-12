رمضان عبدالمعز لخطباء الجمعة: ترفقوا بالناس ولا تطيلوا

حث الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، خطباء الجمعة، على الترفق بالمصلين وعدم إطالة الخطبة، وألا تتجاوز 15 دقيقة على أكثر تقدير، وقال: "خير الكلام ما قل ودل، ترفقوا بالناس ولا تطيلوا».وعن إمكانية قضاء صلاة الجمعة في البيت، قال عبدالمعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن خطبة الجمعة عند المالكية تنعقد بـ11 شخصا غير الخطيب، وعند الأحناف تنعقد باثنين فقط، وعند الشافعية بأربعين فردًا.وأوضح أن الصلاة وراء المذياع لا تجوز، لأنه يشترط اتحاد المكان والقدرة على الوصول للإمام.وكانت دار الإفتاء المصرية ذكرت أن الشرع الشريف أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بل قد يكون واجبًا إذا قررت الجهات المختصة ذلك.وأوضحت الدار، في بيان لها، الخميس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسى مبادئ الحجر الصحي وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة، بقوله في الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه».