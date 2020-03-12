انهيار مئذنة و5 منازل و31 شجرة و16 عمود كهرباء في قنا

أعلن اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، إن موجة الطقس السيئ أسفرت عن سقوط 31 شجرة و16 عامود كهرباء وانهيار 5 منازل وسقوط مئذنة مسجد بقرية الكرنك بمركز أبوتشت وأخرى بقرية السلامية بمركز نجع حمادى، وتقوم الوحدات المحلية برفع الأشجار المتساقطة وأعمدة الكهرباء بسبب العاصفة الترابية.وأضاف محافظ قنا أنه وجه بضرورة المرور على كل مخرات السيول بنطاق المحافظة، للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كل المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية.كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف التالية (0963337291 0963328472 فاكس 0963329542) خلال فترة سوء الأحوال الجوية.