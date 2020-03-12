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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد السوري: «الحشد الشعبي» ينقل جرحاه من البوكمال

الخميس 12/مارس/2020 - 12:03 م
الحشد الشعبى
الحشد الشعبى
آية حسني
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نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، عن مصادره في الغرب السوري، وصول سيارات إسعاف تابعة لـ" الحشد الشعبي العراقي" قادمة من مدينة القائم العراقية، دخلت إلى مدينة البوكمال عبر المعبر الحدودي لنقل قتلى وجرحى ميليشيا "الحشد الشعبي" العراقي جراء الضربات الجوية التي طالت مقراتهم مساء الأمس، جنوب مدينة البوكمال في ريف محافظة دير الزور عند الحدود السورية – العراقية.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية من ميليشيا "الحشد الشعبي" العراقي الموالية لإيران إلى 26 قتيلا على الأقل وأكثر من 15 جريحا جراء القصف الجوي الذي طال مقراتهم مساء الأمس.

ورصد "المرصد السوري" مساء الأمس خسائر بشرية جراء الضربات الجوية، في صفوف قوات الحشد الشعبي العراقي في منطقة الحسيان في منطقة البوكمال السورية.

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