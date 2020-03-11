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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الدواجن .. أسعار الدواجن اليوم الخميس 12-3-2020 في الأسواق

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:33 م
الدواجن
الدواجن
محمد عبدالعزيز
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يقدم موقع الدستور خدمة معرفة أسعار الدواجن اليوم الخميس 12-3-2020 إلى متابعيه وقرائه من واقع بورصة الدواجن المصرية لما لها من اهتمام بالغ من قبل جميع الأسر في شتى محافظات الجمهورية، والكشف عن سعر جميع أنواع الدجاج المختلفة بشتى أنواعها.

ونهتم معكم في خدمة أسعار الدواجن اليوم بشكل مستمر ومحدث على مدار اليوم ومقارنة تلك الأرقام بالأنواع الأخرى المختلفة من الفراخ أو الدواجن البيضاء والدجاج الساسو، بجانب عرض الجدوال التي توضح أسعار الكتاكيت وكرتونة البيض واللحم الأبيض والأحمر البلدي.

ونعرض لكم خلال السطور التالية أسعار البط بأنواعه المسكوفي والمولار والبيكيني، بالإضافة إلى سعر السمان والرومي وكل ماي يتعلق بأسعار الفراخ اليومية والمتابعة الدورية لحظة بلحظة، والمتغيرات التي تحدث في بورصة الدواجن بشكل مستمر داخل السوق المحلي وداخل المزارع الخاصة.

أسعار الدواجن اليوم


وتعتمد تلك الأسعار في استقرارها على حسب الكميات التي يطلبها المستهلك بما هو معروض داخل الأسواق المصرية، فكلما زاد الطلب على كميات قليلة زادت أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت، أي كلما حدث توازن كانت هناك طفرة في المبيعات والزيادة على شراء الدواجن، وهذا ما ستعرفه في جداول موقع الدستور للاستعلام عن أسعار الدواجن والكتاكيت والبط والبيض داخل الأسواق المصرية.

أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر


وننشر أسعار الدواجن بحسب لحومها لأعلى وأقل سعر بحسب الوزن كيلو حيث استقرت أسعار الدواجن ذات اللحم الأبيض بين السعر 29 والثلاثين.

واستقر سعر الساسو لوزن واحد كيلو بين الـ 35 والستة وثلاثين، بينما اللحم البلدي بين سعري 38 و 40 جنيها.

النوعالوزنأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضوزن كيلو29.00 جنيه29.50 جنيه
الفراخ الساسووزن كيلو35.00 جنيه35.50 جنيه
الفراخ البلديوزن كيلو38.00 جنيه40.00 جنيه


وننتقل معكم إلى سعر الكتاكيت حيث بلغت الاسعار للابيض بين 12 ونصف جنيه إلى 14 وربع لمواليد يوم، بينما كتكوت الساسو يبلغ من 8 جنيه إلى 8.75 بينما البلدي بلغ 4.60 جنيه وحتى 5.00 جنيه.

النوعالسنأقل سعرأعلى سعر
الكتاكيت البيضاءيوم12.50 جنيه14.25 جنيه
الكتاكيت الساسويوم8.00 جنيه8.75 جنيه
الكتاكيت البلدييوم4.60 جنيه5.00 جنيه

أسعار البيض اليوم محدث باستمرار


النوعالحجمأقل سعرأعلى سعر
سعر البيض الأبيضكرتونة كاملة28.50 جنيه29.00 جنيه
الأحمركرتونة كاملة28.50 جنيه29.00 جنيه
البلديكرتونة كاملة42.50 جنيه43.00 جنيه

ومازالت دواجت في نصر من أرخص اللحوم ذات البروتينات، إلا أنها تواجه تحدي كبير في ارتفاع الأعلاف الخاصة بها بحسب ما كشف عنه عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

وتعمل الغرفة باستمرار على تنمية ذلك القطاع بكل أنواع خاصة البيض والذي يتواجد بوفرة داخل الأسواق المصرية، إلا أن العمل نستمر على قدم وساق في زيادة الإنتاج لتغطية الاستهلاك المحلي.

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