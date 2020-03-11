بورصة الدواجن .. أسعار الدواجن اليوم الخميس 12-3-2020 في الأسواق

يقدم موقع الدستور خدمة معرفة أسعار الدواجن اليوم الخميس 12-3-2020 إلى متابعيه وقرائه من واقع بورصة الدواجن المصرية لما لها من اهتمام بالغ من قبل جميع الأسر في شتى محافظات الجمهورية، والكشف عن سعر جميع أنواع الدجاج المختلفة بشتى أنواعها.





ونهتم معكم في خدمة أسعار الدواجن اليوم بشكل مستمر ومحدث على مدار اليوم ومقارنة تلك الأرقام بالأنواع الأخرى المختلفة من الفراخ أو الدواجن البيضاء والدجاج الساسو، بجانب عرض الجدوال التي توضح أسعار الكتاكيت وكرتونة البيض واللحم الأبيض والأحمر البلدي.





ونعرض لكم خلال السطور التالية أسعار البط بأنواعه المسكوفي والمولار والبيكيني، بالإضافة إلى سعر السمان والرومي وكل ماي يتعلق بأسعار الفراخ اليومية والمتابعة الدورية لحظة بلحظة، والمتغيرات التي تحدث في بورصة الدواجن بشكل مستمر داخل السوق المحلي وداخل المزارع الخاصة.





أسعار الدواجن اليوم





وتعتمد تلك الأسعار في استقرارها على حسب الكميات التي يطلبها المستهلك بما هو معروض داخل الأسواق المصرية، فكلما زاد الطلب على كميات قليلة زادت أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت، أي كلما حدث توازن كانت هناك طفرة في المبيعات والزيادة على شراء الدواجن، وهذا ما ستعرفه في جداول موقع الدستور للاستعلام عن أسعار الدواجن والكتاكيت والبط والبيض داخل الأسواق المصرية.





أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر





وننشر أسعار الدواجن بحسب لحومها لأعلى وأقل سعر بحسب الوزن كيلو حيث استقرت أسعار الدواجن ذات اللحم الأبيض بين السعر 29 والثلاثين.





واستقر سعر الساسو لوزن واحد كيلو بين الـ 35 والستة وثلاثين، بينما اللحم البلدي بين سعري 38 و 40 جنيها.





النوع الوزن أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض وزن كيلو 29.00 جنيه 29.50 جنيه الفراخ الساسو وزن كيلو 35.00 جنيه 35.50 جنيه الفراخ البلدي وزن كيلو 38.00 جنيه 40.00 جنيه







وننتقل معكم إلى سعر الكتاكيت حيث بلغت الاسعار للابيض بين 12 ونصف جنيه إلى 14 وربع لمواليد يوم، بينما كتكوت الساسو يبلغ من 8 جنيه إلى 8.75 بينما البلدي بلغ 4.60 جنيه وحتى 5.00 جنيه.





النوع السن أقل سعر أعلى سعر الكتاكيت البيضاء يوم 12.50 جنيه 14.25 جنيه الكتاكيت الساسو يوم 8.00 جنيه 8.75 جنيه الكتاكيت البلدي يوم 4.60 جنيه 5.00 جنيه





أسعار البيض اليوم محدث باستمرار





النوع الحجم أقل سعر أعلى سعر سعر البيض الأبيض كرتونة كاملة 28.50 جنيه 29.00 جنيه الأحمر كرتونة كاملة 28.50 جنيه 29.00 جنيه البلدي كرتونة كاملة 42.50 جنيه 43.00 جنيه





ومازالت دواجت في نصر من أرخص اللحوم ذات البروتينات، إلا أنها تواجه تحدي كبير في ارتفاع الأعلاف الخاصة بها بحسب ما كشف عنه عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.





وتعمل الغرفة باستمرار على تنمية ذلك القطاع بكل أنواع خاصة البيض والذي يتواجد بوفرة داخل الأسواق المصرية، إلا أن العمل نستمر على قدم وساق في زيادة الإنتاج لتغطية الاستهلاك المحلي.