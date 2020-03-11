«الزراعة»: سرعة الرياح المتوقعة تعادل طلقة الخرطوش

قال الدكتور محمد فهيم، وكيل المعمل المركزي للمناخ بوزارة الزراعة، إن التغير في الطقس الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية، سببه ظاهرة التغير المناخي وأحد ظواهره التقلبات المناخية العنيفة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن ما تشهده مصر الآن هو شكل من أشكال التطرف في الأحوال المناخية في صورة رياح محملة بالرمال والأتربة وأمطار غزيرة تصل للسيول في المناطق المفتوحة.وحذر الأشخاص من التصوير في مركز العاصفة خاصة بالقرب من أبراج التليفون وأبراج الضغط العالي؛ لأنه احتمال كبير يتم تشكيل الصواعق بالأماكن المفتوحة، وكذلك الحذر من التواجد بالقرب من البحار لارتفاع الأمواج لأن هذا حدث مناخي فريد وخطير.كما أكد أن سرعة الرياح تصل إلى 70 كيلو مترا في الساعة، وهي أشبه بطلقات الخرطوش، والعاصفة تظل يومين وتهدأ في بعض الأوقات، موضحًا أنه من المتوقع اقتلاع بعض الزراعات بسببها، وهذا حدث مناخي طبيعي يصنف على أنه أحد الأحداث المتطرفة ولا يستطيع أحد الوقوف أمامه ولو زاد في بعض المناطق فهذا خارج عن إرادة أي شخص وليس له سبل وقاية أو وسائل احترازية.