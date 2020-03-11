حقيقة هروب زوج نانسى عجرم من لبنان

أثارت رهاب بيطار، محامية دفاع أسرة محمد الموسى، الذي سقط قتيلًا في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد دخوله متسللًا إليها، حالة جدل واسعة قبل أيام بعد إعلانها عن مغادرة الطبيب فادي الهاشم للبنان رغم قرار المنع.وكشفت صورة من الاحتفال بعيد ميلاد والدة الفنانة نانسي عجرم، والذي أقيم في منزلها بحضور زوجها وشقيقها وعائلتها كذب هذا الادعاء، والتأكيد أن الهاشم متواجد في منزله ورفقة زوجته وأولاده ولم يغادر لبنان.وكانت رهاب بيطار، قد نشرت فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع "يوتيوب"، قالت فيه: "وصلني أن فادي الهاشم غادر لبنان وذلك رغم قرار حظر سفره من قبل المحكمة، في الوقت نفسه منعت زوجة محمد الموسى من مغادرة لبنان للمشاركة في تشييع جثمان زوجها بسوريا، متسائلة أين العدل في ذلك؟".يذكر أن زوج نانسي عجرم، كان من المقرر أن يخضع للتحقيقات أمام النيابة يوم الثلاثاء 10 مارس الجاري، ولكن جرى تأجيل المحاكمة بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، بناءً على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.