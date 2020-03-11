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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراءات مشددة بجامعة جنوب الوادي لمكافحة كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:34 م
الدكتور يوسف غرباوي
الدكتور يوسف غرباوي
قنا: إسلام البكري
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عقد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعًا طارئًا لمجلس عمداء الكليات، لبحث تنفيذ آليات الاحتياطات اللازمة والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة بالجامعة لمواجهة فيروس كورونا.

وذلك بحضور الدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير حمدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار خطة الدولة للتصدي للفيروس وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة والمستشفيات الجامعية.

وأعطى رئيس الجامعة توجيهات مشددة بضرورة نظافة المدرجات والقاعات وتطهيرها وتعقيمها بصفة يومية ومستمرة بمستلزمات النظافة الموصى بها من وزارة الصحة، والحرص على فتح النوافذ وتهوية حجرات التدريس بصفة مستمرة.

ووجه رئيس الجامعة في بيان له اليوم الأربعاء، عمداء الكليات بتخصيص وقت المحاضرات على مدى اليوم الدراسي لتوعية الطلاب من فيروس كورونا، وكيفية الوقاية منها بمساعدة الطلاب، مشددًا على توفير وسائل الأمن والسلامة بالكليات والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية، والعمل على تكثيف المحاضرات، وتوزيع الجداول بما يتماشى مع المدة المتبقية من العام الجامعي.

وأعطى رئيس الجامعة تعليمات مشددة لمنع التجمعات داخل الجامعة، تجنبًا لتعرض الطلاب لأي مخاطر.

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