وزير التنمية المحلية: أمطار الغد لم تشهدها مصر من قبل

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية نتيجة الطقس السيئ، وسبب سرعة الرياح التى تصل إلى 30 كيلو في الساعة.وأضاف شعراوي خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع هطول أمطار لم تشهدها مصر من قبل، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مجلس الوزراء، وفتح غرف الأزمات على مستوى الجمهورية من أمس وعلى مدار أربعة أيام.وتابع وزير التنمية المحلية، أن كل 6 ساعات سيتم التحديث على الصفحات الرسمية لمختلف المحافظات، بشأن الأحداث المتعلقة بالطقس لحظة بلحظة، والبدء في توزيع المعدات المختلفة بالمحافظات.