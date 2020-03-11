كليب «رايحة لصحباتاتى» حصرى فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

أهدى الفنان إدواراد، الفنانة إسعاد يونس، كليب "رايحة لصحباتاتي"، والذي يعرض لأول مرة في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc".وسجل إدواراد مؤخرًا مع ابنته أغنية جديدة باسم "رايحة لصاحباتي" وتجمعه لأول مرة بابنته ماريا، وتمثل عودة قوية بعد غيابه عن الغناء ويراهن عليها بقوة لأنه يقدم فيها لون جديد عليه عن أعماله السابقة.وقالت ابنة إدوارد بعد عرض الكليب، مازحة: "أنا أصلًا موهوبة والفضل في النجاح يرجع لي"، وكان ذلك ردًا على قول إدوارد أنه أعطاها نصائح في التمثيل.وكشفت ماريا، أنها تحب تأليف الأغاني، وفي إحدى المرات طلبت من والدها أن يسمع الأغنية التي ألفتها، مردفة: "لقيته بيسمعها وانبسط، وقالي ماريا أنت فعلا موهوبة، وشعرت حينها إن عندي أب بيشجعني".